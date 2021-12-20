20 Aralık 2021, Pazartesi
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Çarpıcı Fenerbahçe sözleri! "Ciddi bir karmaşa hakim"
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. 4 golün çıktığı mücadelede kazanan çıkmadı ve yılın son derbisi 2-2 eşitlikle bitti. Mücadelenin bitiş düdüğünün ardından sarı-lacivertli taraftarlardan "Ali Koç istifa" sesleri yükselirken, A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Kul, "Olumsuz bir sonuçta böyle bir tepki bekliyorduk. Bu tepkiler artarak devam ediyor, bir grup taraftar stattan çıkmak istemedi. Fenerbahçe'de ciddi bir karmaşa hakim." şeklinde konuştu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
20.12.2021
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