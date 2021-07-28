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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç TFF'nin Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntılar nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), olağan genel kurulunda ibra oylamasında çekimser kalacaklarını söyledi. Genel Kurul'da konuşan Koç, TFF'yi de sert sözlerle eleştirdi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB haberleri)
28.07.2021
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Başkan Koç, TFF'nin Ankara'da düzenlenen olağan genel kurulunda açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşla yaşanan sıkıntılara dikkati çeken Ali Koç, "Bizler feryat ediyoruz. Biz 3 senedir resmen taciz edilir bir şekilde indirim taleplerine muhatap kalıyoruz. Bıçak kemiğe dayandığında indirim kararı alınıyor. Hep onların istediği oluyor. Bu nasıl bir düzendir ki 5 senede 2,5 milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluş, yapılan indirimlerin toplam tutarı 394 milyon dolar. Son 4 senede 2 milyar dolar olması gereken yayıncı kuruluş gelirlerinden 394 milyon dolar indirim yapılmış. Bu sene ne olacak bilmiyoruz? Kabaca bir hesapla, 3,1 milyar lira alırsak bu demektir ki 170 milyon daha indirim. Bu indirimler 500-600 milyon dolarlara geliyor." diye konuştu.

Yeni sezon öncesi yayıncı kuruluşla henüz bir anlaşma sağlanamadığını vurgulayan sarı-lacivertli kulübün başkanı, şu ifadeleri kullandı:

"2020-2021 sezonunda da ligler başladıktan sonra anlaşma sağlandı. 2,6 milyar dendi, bizler kabul etmedik. Ama federasyonumuz bu rakamı kabul etti. TFF'nin açıklamalarında pek çok yerde 'Kulüplerin bilgisi dahilinde' ibaresi yer alıyor. Bizlerden bu konuda onay alınıyormuş gibi pozisyonlandırılıyor. Normalde bir ihaleye girdiğinizde ve şartları yerine getiremediğinizde teminat mektubu devreye girer. Teminat mektubu da yok. Bizi koruyabilecek tek kurum TFF. Bize gelen bilgilere göre başkanımızın bazı yerlerde yayıncı ile bir sorun olmadığını ifade ettiği söyleniyor. Ben bizi yöneten kurum olarak şu soruyu sormak istiyorum: Sayın Başkanımız size göre yayıncı kuruluşla bir sorun var mı, yok mu? Varsa bu sorunlar nedir ve ne derinliktedir? Kulüpler bu sorunları abartıyor derseniz, onu da anlatın. Bu konuya bir açıklık getirmenizi rica ediyorum. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak sırf yayıncı kuruluşla yaşanan ilişkiler ve gelinen nokta itibarıyla bu genel kurulda ibra konusunda çekimser davranacağımıza belirtmek istiyorum."

"TÜRKİYE'NİN DEVLET FUTBOL STRATEJİSİ OLMASI GEREK"

Türkiye'de futbolun her kademesinde büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç olduğunu belirten Ali Koç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'nin bir devlet futbol stratejisi olması gerektiğine inanıyorum. 10 yıl içinde futbolun her kademesinde büyük bir devrimsel dönüşüme ihtiyacımız var. Bu işin en başındaki federasyonumuza soruyorum: Böyle bir irade sergiliyor muyuz? Günü kurtarmaya yakın yönetim şeklinde miyiz? Bunu size bırakıyorum. Bu değişime inandığımızı sanmıyorum. Bu kafayla gidersek daha da diplere ineceğiz. TFF'nin kulüplerle çekişmesini bitirip, ful koordinasyon, iletişim ve yapıcı ilişkiler çerçevesinde futbolumuzu içinde bulunduğu durumdan çıkarmak için orta ve uzun vadeli planları harekete geçirmek zorundayız. Ülkemize yeni bir futbol aklı ve yaklaşımı sergilememizin zamanı çoktan geldi ve geçti."

TFF'YE SERT ELEŞTİRİ

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından yapılan ve taleplerinin TFF tarafından kabul görmemesi halinde müsabakalara çıkmama dahil tüm seçenekleri değerlendireceklerine dair açıklamanın sadece kendisine mal edilmek istendiğini savunan Ali Koç, şunları kaydetti:

"İki hafta evvel yaptığımız, 19 kulübün imzaladığı açıklama şahsıma mal edildi ve Sayın başkan sizin yönetiminizde olan bazı arkadaşlar son derece ahlaksızca bazı kulüpleri arayıp 'Ali Koç'un kuyruğuna takılmayın, onun dümen suyuna girmeyin' şeklinde konuşmalar yapması acizliğin önemli bir göstergesi. Sanki ben yazdım o açıklamayı, zorla 19 kulübe imzalattım. Gazetelerde devlete baş kaldırma şeklinde kurgulandı. Siz yaptınız bunu demek istemiyorum. İşi o noktaya getirmek istemiyorum. Bu kişilerin de Fenerbahçe'den özür dilemesi gerektiğini söylemek istiyorum. Siz bizden sonra bir açıklama yaptınız, açıklama düellosuna girmeden sizler algı yönetimi yapmaya ve bu işi bir kişiye mal etmek yolunu tercih ettiniz."

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