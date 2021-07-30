Flaş Fenerbahçe sözleri! "Ayağı yere basmıyor"

Gelecek sezon çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, hazırlık maçında PEC Zwolle karşılaştı ve 2-0 öne geçmesine karşın skoru koruyamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Ümit Aktan, "Fenerbahçe'nin ayağı yere basmıyor. Zwolle gibi Hollanda Ligi'nin orta kararının da altında olan bir takım, son yarım saatte 2 gol buluyorsa bu bir tehlike işaretidir" dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL