28 Temmuz 2021, Çarşamba
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Flaş Fenerbahçe tespiti! "Kadrodaki en büyük sıkıntı..."
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Ümit Aktan, özellikle orta saha bölgesindeki oyuncu çokluğuna dikkat çekti. Aktan, "Elden çıkarılacak listesi belli ama bu oyuncuları nasıl göndereceksiniz? Bunları göndermeden oyuncu takviyesi yapmak mümkün değil. Mert Hakan'ın yükselen grafiği ve Miha Zajc'ın da verimli işler yaptığını gördüğümüzde, orta alandaki şişkinliğin azaltılması gerekiyor. 4 orta sahayı gönderip 1 sağ bek 1 santrfor konusunda hamlesini yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
28.07.2021
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