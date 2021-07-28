28 Temmuz 2021, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Flaş Fenerbahçe tespiti! "Kadrodaki en büyük sıkıntı..."

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin gündemini değerlendiren A Spor yorumcusu Ümit Aktan, özellikle orta saha bölgesindeki oyuncu çokluğuna dikkat çekti. Aktan, "Elden çıkarılacak listesi belli ama bu oyuncuları nasıl göndereceksiniz? Bunları göndermeden oyuncu takviyesi yapmak mümkün değil. Mert Hakan'ın yükselen grafiği ve Miha Zajc'ın da verimli işler yaptığını gördüğümüzde, orta alandaki şişkinliğin azaltılması gerekiyor. 4 orta sahayı gönderip 1 sağ bek 1 santrfor konusunda hamlesini yapması gerekiyor. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı bu." dedi. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
28.07.2021
ABONE OL

DİĞER
Flaş F.Bahçe tespiti! Kadrodaki en büyük sıkıntı... Flaş F.Bahçe tespiti! "Kadrodaki en büyük sıkıntı..." 28.07.2021
Schmidt F.Bahçe'den teklif aldı mı? Schmidt F.Bahçe'den teklif aldı mı? 27.07.2021
Maçı böyle yorumladı! F.Bahçe geçen seneden farklı olarak... Maçı böyle yorumladı! "F.Bahçe geçen seneden farklı olarak..." 27.07.2021
F.Bahçe'nin gündeminde Kaan Ayhan için çarpıcı sözler! Tamamen yanlış olur F.Bahçe'nin gündeminde Kaan Ayhan için çarpıcı sözler! "Tamamen yanlış olur" 25.07.2021
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Flaş transfer yorumu! Hiç mantıklı gelmiyor! Flaş transfer yorumu! "Hiç mantıklı gelmiyor!" 24.07.2021
F.Bahçe için flaş sözler! Süper Lig'de... F.Bahçe için flaş sözler! Süper Lig'de... 24.07.2021
F.Bahçe'de Pereira 2 transfer istedi! Milli oyuncu listeye alındı F.Bahçe'de Pereira 2 transfer istedi! Milli oyuncu listeye alındı 23.07.2021
F.Bahçe'de kadro dışı sonrası ilk görüntüler! F.Bahçe'de kadro dışı sonrası ilk görüntüler! 23.07.2021
F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! Ondan bir tane daha bulamazsınız F.Bahçeli yıldıza övgü dolu sözler! "Ondan bir tane daha bulamazsınız" 21.07.2021
İsim isim açıkladı! İşte F.Bahçe'den ayrılacaklar İsim isim açıkladı! İşte F.Bahçe'den ayrılacaklar 19.07.2021
F.Bahçe'nin istediği golcüyü yorumladı! Tank gibi bir oyuncu F.Bahçe'nin istediği golcüyü yorumladı! "Tank gibi bir oyuncu" 19.07.2021
Canlı yayında flaş Kokoskov açıklaması! F.Bahçe Beko'da kalacak mı? Canlı yayında flaş Kokoskov açıklaması! F.Bahçe Beko'da kalacak mı? 18.07.2021
Mesut Özil'in saha içinde anlaşacağı forvet... "Mesut Özil'in saha içinde anlaşacağı forvet..." 18.07.2021
F.Bahçe'de 5 ayrılık yolda! Pereira kadroda düşünmüyor F.Bahçe'de 5 ayrılık yolda! Pereira kadroda düşünmüyor 17.07.2021
Canlı yayında duyurdu! Ozan Tufan ayrılıyor mu? Canlı yayında duyurdu! Ozan Tufan ayrılıyor mu? 17.07.2021
Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! Fenerbahçe'de flaş Muriqi gelişmesi! 17.07.2021
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sağ bek operasyonu başladı! Hedefte yıldız isimler var...
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Büyük umutlarla gelmişti ama bekleneni veremedi
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer cevabı! Hedefte Liverpool'un genç yeteneği var...
Son dakika spor haberi: Tokyo 2020 Olimpiyatları açılış töreninde dikkat çeken görüntüler!
Son dakika spor haberi: Galatasaray'dan acil transfer kararı! Terim o isme onay verdi
Son dakika Galatasaray haberleri: PSV maçının ardından çifte transfer bombası! 2 yıldız imzaya gelecek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör