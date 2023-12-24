Erman Toroğlu'dan İsmail Kartal ve Okan Buruk'a flaş eleştiri!
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Galatasaray maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "İki takım da sahada ter attı sadece. İlk yarı futbol açısından fiyasko. Heyecan var, kalite sıfır, mücadele yalandan. Bunların arkasından kovalayan yok. Beraberlikte herkes mutlu. TFF mutlu, hakem mutlu, teknik direktörler ve futbolcular mutlu" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)
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