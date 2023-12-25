Djiku - Icardi pozisyonunda penaltı var mı? O isimler yorumladı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray dev derbide 0-0 berabere kaldı. A Spor yorumcusu Cem Pamiroğlu ve Serkan Korkmaz, Alexancer Djiku ile Mauro Icardi arasında yaşanan pozisyonu yorumladı. İşte o sözler...
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