Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe değerlendirmesi! "Hem çalıyor hem oynuyor"
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe-Hatayspor maçının ilk yarısını yorumladı. Toroğlu, "Fenerbahçe hem çalıyor hem oynuyor. İstediği gibi oynuyorlar. Fizik güçleri iyi, atılan gollerde çabukluk var" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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