Fenerbahçeli o isme dikkat çekti!
Fenerbahçe, Süper Lig'de 9. hafta maçında Hatayspor'u 4-2 mağlup etti. Maçın ardından A Spor yorumcusu Reha Kapsal, sarı-lacivertli yıldız hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. FB SPOR HABERLERİ
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