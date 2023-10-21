Fenerbahçeli cevherlere yakın takip!
Yaz transfer döneminde satış rekoru kıran Fenerbahçe'de, bu sezon da yükselişteki yetenekler scout ekipleri tarafından yakından takip ediliyor. | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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