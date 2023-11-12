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Erman Toroğlu yorumladı! Oosterwolde - Belhanda arasında yaşanan tartışma pozisyonunda...

Son dakika spor haberleri: Yukatel Adana Demirspor - Fenerbahçe maçı sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Oosterwolde - Belhanda arasında yaşanan tartışma pozisyonunu yorumladı.

12 Kasım 2023 | 21:56
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