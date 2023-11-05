Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Mustafa Kemal Atatürk'ün hologramı yansıtıldı!
Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından hologram yansıtılarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün sesinden 10. yıl nutku katılımcılarla paylaşıldı. İşte o görüntüler... | Fenerbahçe haberleri
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