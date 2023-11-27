Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe yorumu! "Trabzonspor maçından sonra..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Vavacars Fatih Karagümrük maçını yorumladı. Toroğlu, "Trabzonspor maçı Fenerbahçe'de biraz kimyayı bozdu gibi" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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