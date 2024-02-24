Erman Toroğlu yorumladı! Fenerbahçe'ye verilen penaltı doğru mu?
Trendyol Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, mücadelede sarı-lacivertlilerin lehine verilen penaltı pozisyonunu değerlendirdi. Toroğlu, "Mevcut görüntülere göre penaltı ya da değil deme şansım yok. Bu pozisyonda var veya yok diyenin alnını karışlarım." ifadelerini kullandı. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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