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Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve G.Saray'ın paylaşımına cevap vererek "Kendilerini ve tarihlerini çok güzel izah etmişler. Biz böyle güzel izah edemezdik." ifadelerini kullandı. İşte Baki'nin tüm açıklamaları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

25 Şubat 2024 | 00:52
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