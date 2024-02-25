Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt!
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin yöneticisi Selahattin Baki, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu ve G.Saray'ın paylaşımına cevap vererek "Kendilerini ve tarihlerini çok güzel izah etmişler. Biz böyle güzel izah edemezdik." ifadelerini kullandı. İşte Baki'nin tüm açıklamaları... | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:22
Fenerbahçe'de Selahattin Baki'den Galatasaray'a yanıt! 25 Şubat 2024 | 12:00
02:12
Toroğlu yorumladı! F.Bahçe'ye verilen penaltı doğru mu? 24 Şubat 2024 | 12:00
01:33
Dzeko'nun golündeki ofsayt kararı doğru mu? 24 Şubat 2024 | 12:00
02:32
Toroğlu'dan G.Saray'a flaş eleştiri! 24 Şubat 2024 | 12:00
01:33
Toroğlu'dan flaş yorum! "F.Bahçe'nin işi çok zor" 24 Şubat 2024 | 12:00
01:27
Süper Kupa hazırlıkları başladı! 24 Şubat 2024 | 12:00
02:19
Selahattin Baki Union Saint-Gilloise eşleşmesini yorumladı! 23 Şubat 2024 | 12:00
01:03
"Şampiyonluk getirebilecek maçtı" 18 Şubat 2024 | 12:00