Fenerbahçe paylaşımı yapan Galatasaray'a Erman Toroğlu'dan flaş eleştiri!
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Bu mücadelede sarı-lacivertliler son dakikalarda penaltı kazandı. Bu penaltıya istinaden Galatasaray sosyal medya hesabından "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" şeklinde bir paylaşım yaptı. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ise bu paylaşım ile ilgili flaş eleştirilerde bulundu. İşte detaylar...
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