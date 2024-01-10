Erman Toroğlu'dan Fenerbahçeli yıldıza eleştiri! "El freniydi"
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe ile Tümosan Konyaspor kozlarını paylaştı. A Spor yorumcusunu Erman Toroğlu, bu sezon ligde ilk kez 11'de yer almayan Dusan Tadic'i eleştirdi. Toroğlu, "Tadic olayını doğru yapmış İsmail Kartal. Tadic el freniydi. İyi top atıyor ama Tadic orada emekliyordu. Alıp veriyordu. Joshua King ise koşuyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri
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