Erman Toroğlu'dan flaş Fenerbahçe sözleri! "11'e 11 oynansaydı..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Bu maç tamamen 11'e 11 oynansaydı Fenerbahçe maçı yine alırdı. Takım olarak iyi hazırlanmış" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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