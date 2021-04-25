25 Nisan 2021, Pazar
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Erman Toroğlu Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının ilk yarısını değerlendirdi! "Bu yılın en iyi Fenerbahçe'si"
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı 3-1 sarı-lacivertlilerin üstünlüğüyle biterken, A Spor yorumcusu Erman Toroğlu ilk 45 dakikayı değerlendirdi. Fenerbahçe'den övgüyle bahseden Toroğlu, "Bu yılın en iyi Fenerbahçe'sini seyrettim. Sahadaki yayılışları, birbirlerine yardımları ve uyumları. Erol'un zamanında bu yoktu. Erol'un takımıyla Emre'nin takımı arasında yüzde 100 fark var." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
25.04.2021
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