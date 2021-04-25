25 Nisan 2021, Pazar
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Fenerbahçe ile Kasımpaşa 36. randevuda
Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Süper Lig tarihinde 36. kez karşılaşacak. İki ekip arasında geride kalan 35 maçtan 27'sini Fenerbahçe, 4'ünü Kasımpaşa kazandı, 4 müsabaka da berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 84 golüne, Kasımpaşa 32 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-0 kazanmıştı.
25.04.2021
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