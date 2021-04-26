26 Nisan 2021, Pazartesi
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Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı sonrası Emre Belözoğlu: Sonuna kadar işin içinde olacağız
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 mağlup etti ve zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin teknik sorumlusu Emre Belözoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Sonuna kadar bu işin içinde olacağız." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
26.04.2021
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