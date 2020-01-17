18 Ocak 2020, Cumartesi
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Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
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Erman Toroğlu: Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Toroğlu, "Comolli gitti ilk raund bitti. Şimdi Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor" dedi.
17.01.2020
Erman Toroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
"Fenerbahçe'nin bu kadrosu daha iyi oynar diyen Ali Koç. Sahaya, zemine bahane bulmayın diyen Ali Koç. Sahaya, zemine bahane bulan Ersun Yanal. Saha ve zeminde sorun yok diyen Comolli. Orada Ersun Yanalcılar ve Comolliciler olmak üzere iki grup basın mensubu var. Ersun Yanal, yerli olduğu için galip geldi. Comolli gitti, ilk raunt bitti. Şimdi Ali Koç ile Ersun Yanal arasında ikinci raunt başlıyor."
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