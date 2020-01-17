17 Ocak 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı

Süper Lig’de sezonun ilk yarısını 31 puanla dördüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarının ilk maçında Gaziantep FK’ya konuk olacak. Bu maç için hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri’nde tamamlayan sarı-laciverliler, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkan uçakla Gaziantep’e ulaştı.
17.01.2020

Gaziantep Havalimanı'na gelen Fenerbahçe kafilesini çok sayıda sarı-lacivertli taraftar karşılarken, taraftarlar futbolculara ve Teknik Direktör Ersun Yanal'a sevgi gösterilerinde bulundu. Kafile, daha sonra havalimanından kamp yapacağı otele hareket etti.

Maç öncesi Fenerbahçe'de Adil Rami ve Miha Zajc kadroya alınmazken sakatlıkları devam eden Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses da kafilede yer almadı. Yeni transfer Simon Falette ise henüz lisansı çıkarılamadığı için Gaziantep karşısında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosu şöyle:

"Altay Bayındır, Harun Tekin, Erten Ersu, Zanka, Serdar Aziz, Mauricio Isla, Jailson, Luiz Gustavo, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Alper Potuk, Ferdi Kadıoğlu, Max Kruse, Garry Rodrigues, Deniz Türüç, Mevlüt Erdinç, Vedat Muriqi."

Gaziantep Kalyon Stadı'nda 18 Ocak 2020 Cumartesi günü oynanacak Gaziantep FK-Fenerbahçe maçı saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede Hüseyin Göçek, Serkan Ok ve Esat Sancaktar hakem üçlüsü görev alacak.

Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı Fenerbahçe Gaziantep'e ulaştı 17.01.2020
Göktuğhan Argın: Ali Koç dönemindeki en hassas karar Göktuğhan Argın: Ali Koç dönemindeki en hassas karar 17.01.2020
Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum Emre Bol: Emre Belözoğlu'ndan daha iyi bir isim düşünmüyorum 16.01.2020
Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe... Hasan Kartal'dan Melnjak açıklaması! Fenerbahçe... 16.01.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir "Comolli istifa etmemiş ettirilmiştir" 16.01.2020
Fenerbahçe'de Comolli istifa etti Fenerbahçe'de Comolli istifa etti 16.01.2020
Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak Lefter'in hayatı beyaz perdeye taşınacak 15.01.2020
Volkan Kazak'ın maç sonu açıklamaları Volkan Kazak'ın maç sonu açıklamaları 14.01.2020
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı 14.01.2020
Erol Kaynar: Bir camiayı temsil ediyorsanız... Erol Kaynar: Bir camiayı temsil ediyorsanız... 13.01.2020
Ali Koç: Comolli ile şimdilik devam ediyoruz Ali Koç: Comolli ile şimdilik devam ediyoruz 13.01.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e gönderme Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Mustafa Cengiz'e gönderme 13.01.2020
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahkim'e iki konuda itiraz ettik Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Tahkim'e iki konuda itiraz ettik 13.01.2020
Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde Fenerbahçeli futbolcular eğlence merkezinde 13.01.2020
Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! 12.01.2020
Ali Koç'tan transfer açıklaması Ali Koç'tan transfer açıklaması 12.01.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Fenerbahçe'nin Gaziantep FK 11'i! Deniz Türüç'ün yerine...
Fatih Terim'den flaş karar! Denizlispor maçı 11'ini belirledi...
Fenerbahçe'de transferde 2. Kosova seferi! Vedat Muriç'in kankası...
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Simon Falette...
Galatasaray ile Beşiktaş transferde karşı karşıya! Brezilyalı genç yıldız...
Galatasaray'da Belhanda transferinde flaş gelişme! "Kalacağım" demişti ama...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör