17 Ocak 2020, Cuma
A SPOR GALERİ
BİZE ULAŞIN
Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! "İki defa görüştük"
Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak sezonu zirvede noktalamak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor. Sol bek, stoper ve forvet takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan ve adı Ricardo Rodriguez, Choupo-Moting gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen yıldız oyuncudan Fenerbahçe açıklaması geldi. Son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 22:18
- 1
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
- 5
- 6
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...