17 Ocak 2020, Cuma

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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! "İki defa görüştük"

Süper Lig'in ikinci yarısına hızlı bir giriş yaparak sezonu zirvede noktalamak isteyen Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları son sürat devam ediyor. Sol bek, stoper ve forvet takviyeleriyle transfere noktayı koymayı planlayan ve adı Ricardo Rodriguez, Choupo-Moting gibi isimlerle anılan sarı-lacivertlilerde geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen yıldız oyuncudan Fenerbahçe açıklaması geldi. Son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 17.01.2020 22:17 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020 22:18
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! İki defa görüştük
Santrfor mevkisinde uzun süredir eksiklik yaşayan sarı-lacivertli takım, yaz transfer sezonunda Vedat Muriç'i kadrosuna katarak bu bölgede elini güçlendirmişti. MLS Ligi'nin golcü futbolcusu Alberth Elis'ten transfer itirafı geldi.
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! İki defa görüştük
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin transfer gündemine gelen Houston Dynamo'nun hücum oyuncusu Alberth Elis, iki transfer döneminde de sarı-lacivertli kulüple görüştüğünü söyledi.
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! İki defa görüştük
Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaşamadığını belirten Elis, "Fenerbahçe sadece geçen yıl devre arasında değil, yaz aylarında da MLS'in bitmesine 2 ay kala bana teklif yaptı. Houston Dinamo ile anlaşma sağlayamadılar çünkü lig devam ediyordu.
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! İki defa görüştük
Ben profesyonel bir oyuncuyum ve bir takımla sözleşmem varsa saygı duyarım. Genç bir oyuncuyum ve gelişmeye de devam ediyorum. Bir şans gelince de hazır olmak istiyorum" dedi.
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Yıldız futbolcudan Fenerbahçe itirafı! İki defa görüştük
"AÇIKÇASI AYRILMAYI İSTEDİM"
Başka teklifler de aldığını vurgulayan Honduraslı oyuncu, "Açıkçası Houston Dynamo'dan ayrılmayı istedim, iyi bir şansım önüme geldiğini de onlara ilettim. Sonunda kabul etmesi zor bir şeydi ancak 1 yıl daha sözleşmem var ve yeni sezona da çok hevesli başlıyorum. Hangi takım olduğunu söylemeyeceğim ama büyük bir takımdı. Umarım daha iyi bir şans elde ederim" ifadelerini kullandı.
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