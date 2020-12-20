Engin Aslan: Mert Hakan işine baksın

A Spor yorumcusu Engin Aslan, Fenerbahçe'nin gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Mert Hakan işini yapmalı, eğer bunu sahada yapamazsa başka sorular gelecektir ve o dönemler yakındır" ifadelerini kullandı.

ABONE OL