Eljif Elmas Napoli'de! İşte bonservis bedeli
Göktuğhan Argın'ın açıklamaları şu şekilde:
"Napoli, Eljif Elmas için özellikle son 1 haftada girişimlerini hızlandırmıştı. Eljif'in transferi için 18 milyon Euro'ya anlaşma sağlandı. Napoli, Eljif için ilk olarak ödeyeceği fiyatın yarısını (9 milyon Euro) teklif etti ancak yönetim, Eljif Elmas'ın değerinin 20 milyon Euro olduğunu söyleyerek bu fiyatla masaya oturdu ve günler sonra yapılan pazarlıklar sonrası Napoli yönetimi ile anlaşma sağlandı. Eljif, pazartesi günü İtalya'ya sağlık konrolü ve imza için gidecektir."
ELJIF SONRASI 3-4 TRANSFER DAHA YAPILACAK
Fenerbahçe'nin transfer gündemiyle ilgili de bilgiler aktaran Argın, "Eljif Elmas'ın satışı sonrası Fenerbahçe, sırada bekleyen 3-4 transferi daha bitirecek. Kolarov, pazartesiden sonra İstanbul'a gelebilir. Ardından 2 transfer daha yapılacak." dedi.
- Okay'ın menajerinden Galatasaray açıklaması
- Garry Rodrigues İstanbul'a geldi! İşte ilk görüntüler
- Arda Turan Galatasaray'a transfer olacak mı?
- "F.Bahçe'nin büyüklüğünü daha iyi anladım"
- Eljif Elmas Napoli'de! İşte bonservis bedeli
- Gazişehir Gaziantep Muğdat Çelik'i bu video ile duyurdu
- Trabzonspor formül arıyor
- Fenerbahçe'de çekişmeli mücadele
- Beşiktaş'tan yapılandırma açıklaması
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"