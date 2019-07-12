Fenerbahçe'de çekişmeli mücadele

Yeni sezon öncesi Topuk ​Yaylası'nda kamp yapan Fenerbahçe'nin salondaki çalışmalarında özellikle ayak tenisinde kıyasıya bir rekabet yaşanıyor. Bu kez Emre ​Belözoğlu-Alper Potuk ikilisi, Tolgay Arslan ve Ozan Tufan'a karşı mücadele etti.