12 Temmuz 2019, Cuma
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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli
Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe patlıyor. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve 7 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın da takımda görmek istediği yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.07.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 22:06
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