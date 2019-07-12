12 Temmuz 2019, Cuma

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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer bombaları peş peşe patlıyor. Hızlı bir transfer dönemi geçiren ve 7 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertliler, teknik direktör Ersun Yanal'ın da takımda görmek istediği yıldız oyuncunun transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.07.2019 22:02 Güncelleme Tarihi: 12.07.2019 22:06
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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakacak Fenerbahçe, yeni sezonda zirveye oynayacak takımı kurmak için kolları sıvadı.

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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli

Geçen sene yaptığı transferlerin neredeyse hiçbirinde faydalanamayan sarı-lacivertliler, bu transfer döneminde aynı hataları tekrarlamak istemiyor.

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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli

Kanarya, gelecek sezon şampiyonluğa ulaşarak hem ezeli rakibi Galatasaray ile şampiyonluk farkını ikiye indirmek hem de Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılarak önemli bir gelir elde etmek istiyor.

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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli

Neredeyse her bölge için oyuncu arayışlarını sürdüren Fenerbahçe; Vedat Muriç, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Allahyar Sayyadmanesh, Murat Sağlam, Garry Rodrigues ve Altay Bayındır transferlerinde mutlu sona ulaştı.

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Fenerbahçe Rodrigues'ten sonra o yıldızı da bitirdi! İşte bonservis bedeli

Transferde hız kesmeyi düşünmeyen sarı-lacivertliler, Aleksandar Kolarov, Badou Ndiaye ve Simon Kjaer için de girişimlerini sürdürüyor.

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