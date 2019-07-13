13 Temmuz 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe Garry Rodrigues transferini bu video ile duyurdu
Fenerbahçe daha önce İstanbul'a getirdiği Yeşil Burun Adalı futbolcu Garry Rodrigues'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, oyuncuyu satın alma opsiyonuyla iki yıl kiralık olarak renklerine bağladığını bu video ile açıkladı.
13.07.2019
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