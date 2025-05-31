Dusan Tadic'ten flaş itiraf: Dzeko ile oynamama kararı...
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe ile yollarını ayıran Dusan Tadic'ten çok konuşulacak Edin Dzeko itirafı geldi. İşte Tadic'in sözleri... FB SPOR HABERLERİ
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