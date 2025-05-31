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FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan transfer sözleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Trendyol Süper Lig'in son haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek sezonu 84 puanla ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de maçın ardından Jose Mourinho basın toplantısında konuştu.

31 Mayıs 2025 | 19:55
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