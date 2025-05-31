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Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçeli taraftarlar eylül ayında kongreye gideceğini açıklayan başkan Ali Koç'a tepkilerini göstermeye devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar yapmış oldukları yürüyüşler Koç ve yönetimini istifaya davet etti.

31 Mayıs 2025 | 14:35
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