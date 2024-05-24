Berlin'de Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları arasında kavga çıktı!
Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'da Almanya'nın başkenti Berlin'de Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. Dev mücadele öncesi Fenerbahçe ile Panathinaikos taraftarları birbirine girdi. İşte detaylar...
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