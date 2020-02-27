Ali Koç'a flaş sözler: Yönetimdeyken de holigandı şimdi de holigan

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları değerlendirdi. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a "Amigo kulüp başkanı" derken, Uluç, Koç için "Keşke holigan olsa ama ne yazık ki holigan." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u eleştiren Toroğlu, "Söyleyeceğim çok net yani. Dünyaya rezil olduk.Türkiye'de bir büyük kulüp başkanı tribünden atlıyor. Ben hayatımda ilk defa gördüm, sen gördün mü? Şu geliyor aklıma, amigo kulüp başkanı. Amigo geliyor aklıma. Amigolar bile atlamıyor." ifadelerini kullanırken Uluç, "Keşke amigo olsa, holigan. Kulüp başkanı örnek olacak adamdır. Ama Ali Koç ne yazık ki holigan. Yönetimdeyken de holigandı, yönetime girmeden de holigandı." dedi.