Emre Bol: Ozan Tufan TFF temsilcisine vurmuş

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında sarı-lacivertlilerin futbolcusu Ozan Tufan, "TFF gözlemcisi, Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor" demişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Emre Bol, "TFF temsilcileri soyunma odalarında videoya çekip dosyaya ekliyorlar. Ozan Tufan da TFF temsilcisi seviniyor diye zannedip, gidip adama vurmuş. Ozan'ın da ceza alması muhtemel." ifadelerini kullandı.