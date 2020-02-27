27 Şubat 2020, Perşembe

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Emre Bol: Ozan Tufan TFF temsilcisine vurmuş

Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında sarı-lacivertlilerin futbolcusu Ozan Tufan, "TFF gözlemcisi, Galatasaray maç kazandı diye videoya çekiyor" demişti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor yorumcusu Emre Bol, "TFF temsilcileri soyunma odalarında videoya çekip dosyaya ekliyorlar. Ozan Tufan da TFF temsilcisi seviniyor diye zannedip, gidip adama vurmuş. Ozan'ın da ceza alması muhtemel." ifadelerini kullandı.
27.02.2020

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