27 Şubat 2020, Perşembe
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Hıncal Uluç: Başkan tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar
A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları masaya yatırdı. Uluç, "Başkan bir şeyi beğenmediği için tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar." ifadelerini kulllandı.
27.02.2020
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