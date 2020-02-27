Hıncal Uluç: Başkan tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar

A Spor yorumcuları Erman Toroğlu ve Hıncal Uluç, Kale Arkası programında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde yaşananları masaya yatırdı. Uluç, "Başkan bir şeyi beğenmediği için tribünden atlıyorsa taraftar fazlasını yapar." ifadelerini kulllandı.