Dortmund kırmızı-beyaza büründü! Portekiz maçı öncesi...
Almanya'da düzenlenen EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. F Grubu'nda bulunan A Milli Futbol Takımı'mız, Portekiz ile karşılaşacak. İlk maçta Gürcistan'ı 3-1 mağlup eden Milliler, zorlu mücadeleyi kazandığı takdirde adını üst tura yazdırmayı garantileyecek. Dev müsabaka öncesi Dortmund sokakları kırmızı-beyaza büründü. İşte o görüntüler...
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