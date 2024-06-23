Video Euro 2024 Videoları Almanya'da sokak sanatçısı bayrakları yere çizdi! Türk bayrağını ise...

Almanya'da sokak sanatçısı bayrakları yere çizdi! Türk bayrağını ise...

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir sokak sanatçısı, ülkelerin bayraklarını yere çizerken, Türk bayrağını dik şekilde sergiledi.

23 Haziran 2024 | 12:21
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