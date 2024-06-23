Almanya'da sokak sanatçısı bayrakları yere çizdi! Türk bayrağını ise...
Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir sokak sanatçısı, ülkelerin bayraklarını yere çizerken, Türk bayrağını dik şekilde sergiledi.
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