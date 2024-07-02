Eldiven hediyesini alan A Milli Takım'dan Mike Tyson'a yanıt!
Son dakika spor haberi: Tüm zamanların en iyi boksörlerinden sayılan Mike Tyson, Türkiye A Milli Futbol Takımı’na büyük bir jest yaptı. Ay-yıldızlıları Avusturya karşısında destekleyen Tyson, millilere eldiven hediye etti. Bu hediyeye A Milli Takım böyle yanıt verdi. İşte o anlar...
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