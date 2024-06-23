Hakan Çalhanoğlu'dan duygusal anlar! Basın toplantısında...
EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya'da bulunan A Milli Futbol Takımı'mızda Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun ve İsmail Yüksek açıklamalarda bulundu. Hakan Çalhanoğlu basın toplantısı esnasında sorulan saoruları yanıtlarken duygusal anlar yaşadı. İşte o anlar...
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