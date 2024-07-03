Türkiye - Avusturya maçını izlemek için duran Marmaray gündem oldu!
Son dakika spor haberi: A Milli Takım, EURO 2024'te son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Bu galibiyet yurtta büyük coşkuyla kutlanırken, sosyal medyada maçı izlemek için duran Marmaray gündem oldu. İşte o anlar...
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