Ziraat Türkiye Kupası Final'inde yarı otomatik ofsayt sistemi ve yabancı VAR hakemi olacak mı? Mehmet Büyükekşi açıkladı!
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Türkiye Kupası'nın ilk maçlarında VAR uygulaması yoktu. Belli aşamalardan sonra VAR uygulaması başladı ama yarı otomatik ofsayt sistemi yoktu. Final maçında yarı otomatik ofsayt sistemini uygulayacağız ve yabancı VAR hakemi getireceğiz" dedi. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:41
Kupa finalinde yabancı VAR hakemi olacak mı? Büyükekşi açıkladı! 13 Mayıs 2024 | 12:00
00:14
Rüdiger'den kutlamalarda Arda'ya büyük övgü! 12 Mayıs 2024 | 12:00
01:00
THY'nin Mourinho'lu reklam filmi yayınlandı! 09 Mayıs 2024 | 12:00
16:24
İlhan Palut'tan A Spor'a özel açıklamalar! Beşiktaş'tan teklif aldı mı? 01 Mayıs 2024 | 12:00
10:25
Kenan Koçak'tan Ferdi ve Semih sözleri! 30 Nisan 2024 | 12:00
00:54
00:15
00:41
İsviçre Süper Ligi'nde taraftarlar kar temizledi! 24 Nisan 2024 | 12:00