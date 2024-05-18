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Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan maç sonu açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabala 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

18 Mayıs 2024 | 22:03
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