Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı'dan maç sonu açıklaması!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Mondihome Kayserispor sahasında Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Müsabala 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
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