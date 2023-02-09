Yeni Malatyaspor ligden çekiliyor! Başkan Ahmet Yaman ve Yılmaz Vural'dan ortak açıklama
Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yaşanan deprem felaketi sonrasında futbol ligleri TFF'nin aldığı kararla ertelendi. Yaşanan gelişmeler üzerine Yeni Malatyaspor Başkanı Ahmet Yaman ve teknik direktörü Yılmaz Vural, A Haber’e açıklamalarda bulundu. Başkan Yaman, ligden çekilme kararı aldıklarını ifade etti. İşte o açıklamalar…
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