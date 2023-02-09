Teknik direktör Osman Zeki Korkmaz Hatay'daki son durumu anlattı
Kahramanmaraş merkezli deprem, Hatay'ı ciddi şekilde etkilerken; teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, şehirdeki son durumu A Spor'a anlattı. İşte Korkmaz'ın o sözleri...
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