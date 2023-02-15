Başkan Erdoğan "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için bağışlanacak miktarı açıkladı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen deprem felaketi ülkemizi derinden etkiledi. Asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem sonrası ortak canlı yayın düzenlendi. "Türkiye Tek Yürek" kampanyası için canlı yayına bağlanan Başkan Erdoğan, " Enkaz altında tek bir insanımızı bırakmayacağız. Enkaz kaldırma ve şehirlerimizin yeniden kurulması için çalışmalara başladık. Amacımız 1 yıl içinde yıkılan her binanın yerine yeni konutları vatandaşlarımıza teslim etmektir. Kabine Toplantısında 135 milyon 589 bin liralık yardım topladık. " dedi. İşte o sözler...
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