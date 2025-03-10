Süper Lig'e yabancı hakem gelecek mi?
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Uzundurukan'ın, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile ilgili olarak söylemiş olduğu yabancı hakem konusu gündem oldu. İşte detaylar...
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