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Dünya Şampiyonu Busenaz Sürmeneli'den açıklamalar!

Dünya Boks Şampiyonası’nda altın madalya kazanan milli boksör Busenaz Sürmeneli, yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda coşkuyla karşılanan şampiyon sporcu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İşte Sürmeneli'nin açıklamaları...

17 Mart 2025 | 14:13
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