Mesut Özil'den Gazze'deki soykırıma tepki! "Tüm insanlık ayağa kalkmalı"
Ülkemizde Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir formalarını da terleten dünyaca ünlü eski futbolcu Mesut Özil, Vav TV'de yayınlanan "Gençlerle Baş Başa" programının konuğu oldu. Özil, Gazze'de Müslümanların uğradığı zulme tepki gösterdi.
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