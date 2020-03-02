02 Mart 2020, Pazartesi

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Suat Çelen: Mersin Avrupa'nın en büyük cimnastik salonlarından bir tanesi

Mersin'de gerçekleştirilen 'Artistik, Ritmik, Trampolin ve Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası' sona erdi. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, şampiyonayla ilgili A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Bütün branş sporcularımızı senede bir kez Mersin'de topladıklarını ifade eden Çelen, "Mersin Avrupa'nın en büyük cimnastik salonlarından bir tanesi" dedi.
02.03.2020

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