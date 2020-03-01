01 Mart 2020, Pazar

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Selahaddin Dinçel'in maç sonu açıklamaları

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında Karşıyaka karşısında 3-2'lik galibiyet elde etti. Maç sonrası Kocaelispor Teknik Direktörü Selahaddin Dinçel, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.
01.03.2020

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